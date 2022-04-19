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Dünya Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı
Dünya

Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı

Başkent Kabil’in batısında bulunan Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursu’na düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıyı üstlenen henüz olmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:26:00 -
Afganistan'da liseye ve kursa bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil, yeni bir patlama ile sarsıldı.

Sık sık patlamaların yaşandığı kentte, bir okul ve kurs hedef alındı.

AA’nın haberine göre; kentin batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursu’nda peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi.

Şiilerin hedef alındığı açıklandı

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından olaya yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığı ifade edildi.

6 ölü, 11 yaralı

Zadran saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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