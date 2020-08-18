  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afganistan'da kutlamalar sırasında roketli saldırı! Çok sayıda yaralı var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bağımsızlık günü kutlamaları sırasında roketli saldırı düzenlendi. Olayda 10 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:28:00 -
Afganistan'da kutlamalar sırasında roketli saldırı! Çok sayıda yaralı var

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 101’inci bağımsızlık günü kutlamaları sırasında diplomatik temsilciliklerin bulunduğu bölgeye yönelik düzenlenen roketli saldırıda 10 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Afganistan’ın 101’inci bağımsızlık gününde, başkent Kabil’deki diplomatik bölgeye roketli saldırı düzenlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tariq Aryan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Roketler, Kabil’in 8. (şehrin doğusu) ve 17. (şehrin kuzeyi) bölgelerinden iki araçtan ateşlendi” dedi. Ateşlenen 14 roketin sivil bölgelerine ve evlere isabet ettiğini söyleyen Aryan, “Maalesef olaylarda 4’ü çocuk, 1'i kadın olmak üzere 10 sivil yaralandı. İki zanlı ise şehrin 17. bölgesinde tutuklandı” diye konuştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'da şiddetli deprem
Dünya

Yunanistan'da şiddetli deprem

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında 5,1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak
Dünya

Macron'a tepki yağdı: Sen önce kendi ülkene bak

Avrupa Birliği'ni Belarus'taki göstericilere destek vermeye çağıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde hiç beklemediği bir tepk..
Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti
Ekonomi

Erol Mütercimler'in dolar tahmini 'yok artık' dedirtti

Gündeme gelmek için türlü yolları deneyen Erol Mütercimler, bu kez dolar kuru üzerinden ilginç tahminlerde bulundu.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı