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Aktüel

Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bin 917'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:35:37 -
Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bin 917'ye yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 20 bin 917'ye çıkarken, ölü sayısı da 369 oldu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını önlemek için çoğu kentte sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiğini söyledi.

Daha önce 18 bin 967 olarak açıklanan vaka sayısının 20 bin 917'ye çıktığını belirten Mayar, şimdiye kadar 369 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 171 hastanın da iyileştiğini dile getirdi.

Mayar, salgının son zamanlarda artmaya başladığını kaydetti.

Öte yandan, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Afganistan'da 70 gazetecide virüse rastlandığını, 2 gazetecinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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