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Dünya Afganistan'da kız çocuğunu öldüren çeteye ibretlik ceza
Dünya

Afganistan'da kız çocuğunu öldüren çeteye ibretlik ceza

Yeniakit Publisher
2023-04-15 22:31:00 -
Afganistan'da kız çocuğunu öldüren çeteye ibretlik ceza

Afganistan'da fidye için kız çocuğunu kaçırıp öldüren çete üyeleri recmedilecek.

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle birlikte İslam Şeriatı’nı uygulamaya başlayan Afganistan’da yönetim İslami emirleri uygulamaya devam ediyor.

Göreve geldikten sonra ilk olarak rüşvetle mücadele edip yolsuzluğu azaltmaya çalışan ve enflasyonu yüzde 20’den yüzde 9’a indirmeyi başaran Afganistan İslam Emirliği yönetimi, ülkede asayişi bozanlara karşı da mücadelesini sürdürüyor.

Son olarak ülkede, küçük bir kız çocuğunu öldüren 5 kişilik çetenin yakalandığı ve ölüm cezası verildiği açıklandı.

Afganistan İslam Emirliği İçişleri Bakanlığı, küçük bir kız çocuğunun kaçırıldığını ve ailesinden fidye istendiğini açıkladı. Çetenin aileden fidye alamadığı için kız çocuğunu öldürdüğü belirtildi.

Şer’i mahkemenin çete hakkında nihai karar vermesini beklediklerini söyleyen bakanlık, karar açıklandıktan sonra çete üyelerinin recmedileceğini belirtti.
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Ayrıca recm işleminin bizzat İçişleri Bakanlığı bahçesinde yapılacağı ifade edildi.

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