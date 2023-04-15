Afganistan'da kız çocuğunu öldüren çeteye ibretlik ceza

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesiyle birlikte İslam Şeriatı’nı uygulamaya başlayan Afganistan’da yönetim İslami emirleri uygulamaya devam ediyor.

Göreve geldikten sonra ilk olarak rüşvetle mücadele edip yolsuzluğu azaltmaya çalışan ve enflasyonu yüzde 20’den yüzde 9’a indirmeyi başaran Afganistan İslam Emirliği yönetimi, ülkede asayişi bozanlara karşı da mücadelesini sürdürüyor.

Son olarak ülkede, küçük bir kız çocuğunu öldüren 5 kişilik çetenin yakalandığı ve ölüm cezası verildiği açıklandı.

Afganistan İslam Emirliği İçişleri Bakanlığı, küçük bir kız çocuğunun kaçırıldığını ve ailesinden fidye istendiğini açıkladı. Çetenin aileden fidye alamadığı için kız çocuğunu öldürdüğü belirtildi.

Şer’i mahkemenin çete hakkında nihai karar vermesini beklediklerini söyleyen bakanlık, karar açıklandıktan sonra çete üyelerinin recmedileceğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca recm işleminin bizzat İçişleri Bakanlığı bahçesinde yapılacağı ifade edildi.