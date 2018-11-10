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Afganistan'da karakola saldırı! 3 polis öldü

Afganistan'da Taliban militanlarının polis karakolu düzenlediği saldırı sonucu 3 polisin ve 1 Taliban militanının öldüğü açıklandı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 15:28
Afganistan'da karakola saldırı! 3 polis öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde Taliban militanlarının polis karakoluna saldırması sonucu 3 polisin öldüğü bildirildi.

Badahşan Emniyet Amiri Muhammed Tarık Ziapur, militanların, Badahşan merkezindeki 6. polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Bir militan öldürüldü

Çatışmada 3 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Ziapur, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Ziapur, çatışmada ayrıca bir militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 15:28
  1. Afganistan
  2. Badahşan
  3. Taliban militanları
  4. Badahşan Emniyet Amiri Muhammed Tarık Ziapur
  5. polis karakolu

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