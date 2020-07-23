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Aktüel

Afganistan'da hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:54:20 -
Afganistan'da hava operasyonunda sivillerin öldüğü iddiası

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Afgan Hava Kuvvetlerinin düzenlediği hava harekatında 8 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Herat'ın Adraskan ilçesi sakinlerinden Muhammed Amin, basına yaptığı açıklamada, Afgan Hava Kuvvetlerine ait uçağın, Adraskan'ın Hum Ziyaret bölgesinde bir düğünü bombaladığını öne sürdü.

Amin, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 12 sivilin de yaralandığını iddia etti.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad ise saldırının Taliban yöneticilerinin toplantı yaptığı sırada gerçekleştirildiğini ve çok sayıda militanın öldürüldüğünü belirtti.

Farhad, saldırıda sivillerin kayıp verdiğiyle ilgili henüz bir bilgiye sahip olmadıklarını kaydetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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