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Aktüel

Afganistan'da grizu patlaması: 16 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 20:24:17 -
Afganistan'da grizu patlaması: 16 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesinde bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 16 madenci hayatını kaybetti.

Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, basına yaptığı açıklamada, ilçenin Şabaşak mevkisindeki kömür madeninde meydana gelen grizu faciasında 16 madencinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Madende 15'ten fazla işçinin de mahsur kaldığını ifade eden Mutaffa, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.


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