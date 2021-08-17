  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gaziantep’ten sel bölgesine destek
Gaziantep’te 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bu kadar kaçak göçmen Türkiye’ye nasıl giriş yapabildi? İstanbul'da 8 ayda 38 bin göçmen yakalandı
Yunanistan ölüme itti, Türk askeri kurtardı!
Dünya Afganistan'da flaş gelişme! Kendisini cumhurbaşkanı ilan etti
Dünya

Afganistan'da flaş gelişme! Kendisini cumhurbaşkanı ilan etti

Afganistan’ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 19:07:00 -
Afganistan'da flaş gelişme! Kendisini cumhurbaşkanı ilan etti

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti.

"Meşru cumhurbaşkanı benim"

Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi.

Amrullah Saleh

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay