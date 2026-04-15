Afganistan'da faize karşı dev adım! Tüm bankacılık sistemini...

Afganistan’da bankacılık sistemine ilişkin dikkat çeken bir dönüşüm duyuruldu. Yetkililer, ülkede faaliyet gösteren tüm ticari bankalarda faiz uygulamasının tamamen kaldırıldığını açıkladı.

Tamamen İslâmî modele geçiş

Khairkhwa’nın açıklamasına göre, ulusal bankacılık sistemi artık faiz temelli işlemlerden arındırılarak bütünüyle modeline geçiş sürecine girdi. Bu kapsamda:

Faiz alma ve verme uygulamaları tamamen yasaklandı
Bankacılık işlemleri şeriata uygun finansal araçlarla yürütülecek
Mevcut sistem kademeli olarak dönüştürülerek yeni modele adapte edilecek
Daha önce de sinyali verilmişti
Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda da faizli işlemlerin İslâmî prensiplere aykırı olduğunu vurgulamış ve ülkenin geleneksel bankacılık sisteminin aşamalı olarak dönüştürüleceğini belirtmişti. Son açıklama ile bu sürecin resmiyet kazandığı ifade ediliyor..

Ekonomik etkiler merak konusu

Uzmanlara göre, faizsiz sisteme geçiş:

Yurt dışı finansal ilişkileri etkileyebilir
Yatırım ve kredi mekanizmalarında yeni modeller gerektirebilir
Ekonomide kısa vadeli dalgalanmalara yol açabilir
Ancak yönetim, bu adımın uzun vadede “İslâmî prensiplere uygun, sürdürülebilir bir ekonomik yapı” oluşturmayı hedeflediğini savunuyor.

Gelişmeler, küresel finans çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Afganistan’daki bu gelişme, küresel finans sisteminin dayattığı “borca dayalı para sistemi” dışında bir yolun mümkün olduğunu göstermesi açısından tarihi bir dönüm noktasıdır.

Faiz, sadece bir maliyet değil; emeğin sömürülmesine ve servetin dar bir kitlede toplanmasına neden olan yapısal bir sorundur.

Faizsiz bir ekonomiye geçiş sadece bir yasaklama değil, bir sistem tasarımı meselesidir.

Mevcut sistemde para, bankalar tarafından borç karşılığı “yoktan” var edilmekte ve toplum sürekli artan bir faiz yüküyle karşı karşıya bırakılmaktadır.
Oysa Borca Dayalı Olmayan Para Sistemi ve Üretim Odaklı Ekonomi modeliyle, parayı bir sömürü aracı olmaktan çıkarıp mal ve hizmet üretiminin karşılığı haline getirmek mümkündür.
​Faizsiz ekonomi; paranın sadece bir değişim aracı olduğu, riskin ve kazancın adil paylaşıldığı, üretim faktörlerinin baskılanmadığı bir düzendir.
Bu geçiş, matematiksel ve ekonomik olarak sadece mümkün değil, aynı zamanda toplumsal adaletin tesisi için bir zorunluluktur.

Afganistan’ın bu cesur adımı, teoride savunulan faizsiz modellerin pratikteki başarısı için bir laboratuvar görevi görecek ve “başka bir dünya mümkün” diyenlere güçlü bir örnek teşkil edecektir.

Yılmaz özen

İNŞALLAH DARISI BIZE...FAİZ BELASINI DEF EDERİZ...HARAM DİNİMİZDE VE BELASI ÇOK..

Ferhat

Darısı bize....
