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Dünya

Afganistan'da eski İl Şura Vekili Mahbubullah Gaffari'nin araç konvoyuna kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da eski İl Şura Vekili Mahbubullah Gaffari'nin araç konvoyuna Taliban militanlarınca düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:05:00 -
Afganistan'da eski İl Şura Vekili Mahbubullah Gaffari'nin araç konvoyuna kanlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayeti eski İl Şura Vekili Mahbubullah Gaffari'nin araç konvoyuna düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Baglan Valiliği Sözcüsü Nazir Nacm, basına yaptığı açıklamada, Gaffari'nin, Baglan'ın Çeşme-i Şir bölgesinde Taliban militanlarının silahlı ve bombalı saldırısına uğradığını söyledi.

Gaffari yara almadan kurtuldu

Saldırıda Gaffari'nin korumaları ve arkadaşlarından 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nacm, yaralıların da olduğunu belirtti.

Sözcü, Gaffari'nin ise saldırıdan yara almadan kurtulduğunu bildirdi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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