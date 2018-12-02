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Afganistan'da eş zamanlı saldırılar! Ölü ve yaralılar var

Taliban'ın Afganistan'da eş zamanlı düzenlediği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

02 Aralık 2018 Pazar 11:56
Afganistan'da eş zamanlı saldırılar! Ölü ve yaralılar var

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ve Kurgan ilçelerine eş zamanlı düzenlediği saldırıda 6ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Andhoy ilçe Kaymakamı Sultan Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçe merkezi yakınındaki polis karakollarına saldırdığını belirtti.

Ölüenler ve yaralananlar var

Saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Sancar, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Sancar, saldırı sonucu 3 polis karakolunun örgüt kontrolüne geçtiğini, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 örgüt mensubunun öldürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Kurgan Kaymakamı Muhammed İbrahim Tinmes, militanların Kurgan'a düzenlediği saldırıda Yaka Ling polis karakolunun kontrolünün örgüt üyelerinin eline geçtiğini bildirdi.

Tinmes, saldırıda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:56
  1. Taliban
  2. Afganistan

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