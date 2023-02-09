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Dünya Afganistan'da duygulandıran "Türkiye" görüntüsü
Dünya

Afganistan'da duygulandıran "Türkiye" görüntüsü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin yüreğine ateş düştü. 10 ilde etkili olan depremin sonrası kendi imkanları dahilinde Türkiye için yardım kampanyası başlatan Afganistanlıların görüntüsü duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 18:50:00 -

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Kahramanmaraş merkezli 7,7  ve 7.6 büyüklüğünde depremler yıkıcı etki yaptı.

10 ilde etkili oldu

Deprem Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te acı yüzünü gösterdi.

Şuana kadar 16 bin 546 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan felakete karşı devlet millet el ele vererek seferber oldu.

Afganistan'da duygulandıran görüntü

Dünyadan da Türkiye'ye destek yağıyor. Türkiye'nin yüreğini yakan deprem sonrası Afganistan'da kaydedilen görüntüler duygulandırdı.

Kendi imkanları dahilinde Türkiye için yardım kampanyası başlatan Afganistanlıların yer aldığı videoda, 'Özür dileriz, elimizden bu kadar geliyor. Allah yardımcınız olsun' ifadeleri kullanıldı.

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