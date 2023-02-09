Afganistan'da duygulandıran "Türkiye" görüntüsü

RECEP YEŞİL İSTANBUL
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğünde depremler yıkıcı etki yaptı.
10 ilde etkili oldu
Deprem Kahramanmaraş ile birlikte Adıyaman, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep'te acı yüzünü gösterdi.
Şuana kadar 16 bin 546 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan felakete karşı devlet millet el ele vererek seferber oldu.
Afganistan'da duygulandıran görüntü
Dünyadan da Türkiye'ye destek yağıyor. Türkiye'nin yüreğini yakan deprem sonrası Afganistan'da kaydedilen görüntüler duygulandırdı.
Kendi imkanları dahilinde Türkiye için yardım kampanyası başlatan Afganistanlıların yer aldığı videoda, 'Özür dileriz, elimizden bu kadar geliyor. Allah yardımcınız olsun' ifadeleri kullanıldı.