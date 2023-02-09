Afganistan'da dondurucu soğuklarda yaşamını yitirenlerin sayısı 176'ya çıktı

Afganistan'da son bir aydır etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi.

Son yılların en sert kışının yaşandığı Afganistan'da hava sıcaklığı bazı bölgelerde geceleri sıfırın altında 30'u, başkent Kabil'de ise sıfırın altında 10 dereceyi görebiliyor.

Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Şafiullah Rahimi, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada bulundu.

Rahimi, ülke genelinde şu ana kadar 176 kişinin aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Şu an itibarıyla özellikle Afganistan'ın kuzeyinde, Hindukuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan vilayetinde erişim sağlanamayan birçok bölgenin olduğunu kaydeden Rahimi, insani yardım konusunda eksikliklerin bulunduğunu söyledi.

Rahimi, uluslararası topluma sert kış şartlarından etkilenen Afgan halkına yardımda bulunma çağrısında bulundu.

Ağır kış koşulları ekonomiyi de olumsuz etkiliyor. Taliban yönetiminin Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanlığı Sözcüsü Mubahiddin Mustain daha önce basına yaptığı açıklamada, 20 vilayette 129 bini koyun ve keçi olmak üzere yaklaşık 260 bin küçük ve büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirmişti.

Ayrıca soğuk havalarda artan talebin karşılanamaması nedeniyle ülke genelinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Kabil'in merkezine dahi günde en fazla 8-10 saat elektrik verilebiliyor.

- Hava şartları insani krizi derinleştiriyor

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsalda birçok bölgeye erişim zorluğu yaşanıyor.

Afganistan'da, ekonomik kriz yüzünden kış mevsiminde odun ve kömür alamayan dar gelirli büyük bir kesim bulunuyor.

Ayrıca kırsalda resmi kayıt tutma konusundaki eksiklik de benzeri can kayıplarının sayısının daha yüksek olması ihtimalini artırıyor.

Özellikle kış mevsiminde ulaşım zorlukları, insani yardım kuruluşlarının muhtaç ailelere yardım götürmesini güçleştiriyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, ülke nüfusunun neredeyse 3'te 2'sini oluşturan 28 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor.