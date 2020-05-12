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Dünya

Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:09:00 -
Afganistan'da cenaze töreninde bombalı saldırı: 15 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hiva ilçesinde korucu komutanının cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendi.ombalı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. 

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiva'daki korucu komutanı Şey Ekrem'in cenaze töreninde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. 

Hogyani, saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin yaralandığını belirtti. 

Hayatını kaybedenlerin arasında Nangarhar İl Şura Vekili Lala Han'ın bulunduğunu ifade eden Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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