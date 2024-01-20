Afganistan'da camilere cep telefonlarını engellemek için 'jammer' yerleştiriliyor

Afganistan'da namaz esnasında çalan cep telefonlarının engellenebilmesi için bir camiye sinyal bozucu (jammer) yerleştirildi.

Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinde bir camide namaz esnasında cep telefonlarının çalması ve ibadeti etkilemesi üzerine dikkat çekici bir tedbir alındı.

Cami cemaati ve yerel yetkililerin sorunun çözümü için devreye girmesiyle cami içerisine sinyal bozucuların yerleştirilmesine karar verildi.

Camide cemaatin namaz için toplandığı alanda merkezi bir konuma monte edilen antenler belirli bir alan içerisindeki cep telefonlarının şebekeye ulaşımını engelliyor. Bu nedenle de kısmen ulaşılamaz durumda olan telefonlar çalmıyor.

Camiye yerleştirilen sinyal bozucular istendiği taktirde sadece namaz esnasında devreye sokulabildiği gibi sürekli olarak da çalışır durumda bırakılabiliyor.

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Host vilayetindeki uygulamanın geliştirilip ülkenin farklı vilayetlerinde de uygulanması söz konusu.

Kaynak: Mepa News