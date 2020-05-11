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Dünya

Afganistan'da camiden çıkanlara silahlı saldırı: 3 sivil öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin, camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:06:00 -
Afganistan'da camiden çıkanlara silahlı saldırı: 3 sivil öldü

Paktiya Valiliği sözcüsü Abdullah Hasrat, basına yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz silahlı kişilerin Paktiya'nın Dent Patan ilçesinde camiden çıkan sivillerin üzerine ateş açtığını söyledi.

Hasrat, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 

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