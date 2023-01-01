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Dünya Afganistan'da büyük patlama
Dünya

Afganistan'da büyük patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-01 14:55:00 -
Afganistan'da büyük patlama

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Kabil Uluslararası Havalimanı bitişiğindeki bir tesisin kapısında şiddetli bir patlama yaşandı.

Afgan yetkililer patlamada birden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulnafi Takur tarafından yapılan ilk açıklamada tesisin kapısında bir patlama yaşandığı doğrulandı.

Takur açıklamasında patlamaya neyin neden olduğu konusunda soruşturmanın devam ettiğini ifade ederken patlama nedeniyle "birçok vatandaşın" hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Al Jazeera Arapça servisinin kendi kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre başkent Kabil'deki patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Kaynak: Mepa News

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