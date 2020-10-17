Afganistan'da bombalı saldırıda 6 sivil öldü
KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gor'un Pallal bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, saldırının Taliban tarafından yapıldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.