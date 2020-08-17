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Aktüel

Afganistan'da bombalı saldırıda 3 asker öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:21:19 -
Afganistan'da bombalı saldırıda 3 asker öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Paktiya vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

Paktiya'daki 203 Tunder Kolordu Komutanlığı Basın sorumlusu İma Han Mumand, yaptığı açıklamada, eyaletin Ahmadhil ilçesine bağlı Hasan Hil köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın askeri konvoyun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Mumand, saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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