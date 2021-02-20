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Dünya Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün 3 bombalı saldırı düzenlendi. Son saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 16:02:00 -
Afganistan'da bombalı saldırı: Ölüler var

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Puli Vahdet bölgesinde polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Sabah saatlerinde de Kabil'in Darul Aman ve Karte-i Pervan bölgelerinde peş peşe düzenlenen 2 ayrı bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Saldırıların hiçbirini henüz üstlenen olmadı.

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