Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü10 Eylül 2019 Salı 16:32
KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın tanınmış doktorlarından Nevruz Şinvari'nin aracına yerleştirilen bombanın, Celalabad şehrinde seyir halindeyken patlatıldığını belirtti.
Hogyani, saldırıda Şinvari'nin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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