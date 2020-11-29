Afganistan'da bombalı araç saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var
Afganistan’ın Gazne kentinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 23 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.
"Tolo news"in haberine göre, Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, Gazne kentinde bir kamu güvenlik binası yakınında bombalı araçla saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.
23 kişi hayatını kaybetti
Cumazada, saldırıda 23 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını söyledi.
Haberde, saldırının, tamamen patlayıcılarla dolu olduğu belirtilen Humvee türü zırhlı bir araçla yapıldığı ve binada komando birliklerinin bulunduğu kaydedildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı.