Afganistan'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı: 5 kişi öldü
Maydan Vardak vilayetinde, bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin öldüğü açıklandı.27 Ekim 2018 Cumartesi 11:22
Maydan Vardak Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Hekmatullah Durani, saldırganın bomba yüklü araçla Maydan Vardak Polis Merkezi'ni hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 2 polis ile 3 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Durani, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Maydan Vardan Hastanesinden yapılan açıklamada ise 31 yaralanın hastaneye getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
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