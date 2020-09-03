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Aktüel Afganistan'da bir din alimi ile hafız öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da bir din alimi ile hafız öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:56:07 -
Afganistan'da bir din alimi ile hafız öldürüldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinde bir din alimi ile hafızı öldürdüğü bildirildi.

Paktiya Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayetin Dand Petan ilçesindeki camide imamlık yapan din alimi Mevlevi Muhacir ile hafız Abdul Azizi'in, Samkani ilçesinde militanlar tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, militanların kaçırdıkları din alimi ve hafızı öldürdüğü kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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