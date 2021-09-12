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Dünya Afganistan'da bayrağı çektiler! Taliban'ın hamlesi ABD'yi rahatsız etti
Dünya

Afganistan'da bayrağı çektiler! Taliban'ın hamlesi ABD'yi rahatsız etti

Taliban'ın kontrolü tamamen ele geçirdiği Afganistan'da geçici hükümetin yemin töreninin 11 Eylül saldırısının gerçekleştiği güne denk gelmesi ABD kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 16:54:00 - 2021-09-12 16:58:29
Afganistan'da bayrağı çektiler! Taliban'ın hamlesi ABD'yi rahatsız etti

Taliban'ın, 11 Eylül günü bayrağını başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çekerek ülkedeki iktidarının başladığını ilan etmesi ABD kamuoyunda rahatsızlığa neden oldu.

Son ABD askerinin bölgeden çekilmesi ile Afganistan'da bir dönem kapandı, ikinci Taliban dönemi başladı. ABD dün, Afganistan'ın işgal edilmesi ile sonuçlanan 11 Eylül saldırısını andı. Aynı gün Afganistan da geçici hükümet yemin etti.

Taliban bayrağını çekti

Voice of America'da yer alan habere göre, ABD ve dünya 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümünü anarken Taliban bayrağını başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çekti.

ABD kamuoyunu rahatsız etti

Taliban'ın bu hamlesi bir sözcü tarafından doğrulandı. Uluslararası haber ajansları da bu anlara ait görüntüleri aboneleri ile paylaştı. Taliban'ın bu adımı kısa sürede ABD kamuoyunda dikkat çekti.

Zira Taliban bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na çekerek ülkedeki iktidarının başladığını saldırının yıl dönümünde ilan etmiş oldu.

Afgan kadınlardan Taliban'a destek

Aynı gün çarşaflı bir grup kadın Taliban'a destek vermek için Kabil'deki Shaheed Rabbani Eğitim Üniversitesi'nde bir araya geldi. ABD'nin Afganistan'ı işgal etme sebeplerinin başında gelen 11 Eylül saldırısının mimarı Bin Ladin, 10 yıllık bir uğraşın ardından bulunmuş ve ABD özel kuvvetleri tarafından öldürülmüştü.

 

 

 

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Yorumlar

Cem

taliban kadar basiniza tas yagsin akittti, talibanla yatiyorsunuz, taliban la kalkiyorsunuz,  
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