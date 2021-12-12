Afganistan’da batı kaynaklı açlık büyüyor

Uluslararası Kriz Grubu, Afganistan’da devam eden açlığın son 20 yılda ülkede yaşanan savaştan daha fazla can alabileceğini açıkladı.

Uluslararası Kriz Grubundan yapılan açıklamada, uluslararası toplum Afganistan’a destek vermediği takdirde ülkede kıtlık ve açlıktan ölenlerin sayısının önemli ölçüde artacağının tahmin edildiği bildirildi. Son aylarda batının Afganistan’ın paralarına el koyması ve ambaro uygulaması nedeniyle yaşanan ekonomik krizin 1 milyon kişinin daha gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalmasına neden olduğu ifade edilen açıklamada, kışın yaklaşmasıyla açlığın daha da artacağına işaret edildi. Açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeninin Afganistan’a dış yardımların kesilmesi olduğu vurgulandı. Uluslararası Kriz Grubu, dünyayı Taliban’ı tanımaya ve ilişki kurmaya çağırdı ve aksi halde bu durumdan doğacak kıtlık, göç, terör tehditleri, uyuşturucu kaçakçılığı gibi acımasız ve tehlikeli sonuçları kabul etme anlamına geleceğini bildirdi.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele alması sonrası, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan’ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. ABD yönetimi, Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini de dondurmuştu.

Dünya Bankası 280 milyon doları veriyor

Öte yandan; Uluslararası Kriz Grubundan yapılan çağrı sonrası Dünya Bankası, Afganistan’ın dondurulan 10 milyar dolarlık parasından 280 milyon dolarlık bir meblağı, ülkeye aktarmayı kabul ettiğini bildirdi.