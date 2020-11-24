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Dünya Afganistan'da art arda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var
Dünya

Afganistan'da art arda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Bamyan bölgesinde market alanında meydana gelen iki ayrı patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 20:53:00 - 2020-11-24 20:57:08
Afganistan'da art arda patlama! Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Bamyan bölgesinde market alanında meydana gelen iki ayrı patlamada 17 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Patlamalar, Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Bamyan bölgesinde bulunan market alanında iki ayrı patlama meydana geldi. Yerel medya, patlama sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. Henüz saldırıları üstlenen olmadı.

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