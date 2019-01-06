Afganistan'da altın madeninde facia! En az 30 işçi hayatını kaybetti

Afganistan’da bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu en az 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan’ın Bedehşan vilayetinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir altın madeninde göçük oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, maden faciasında en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı bildirildi.