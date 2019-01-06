0553 313 94 23

Afganistan'da altın madeninde facia! En az 30 işçi hayatını kaybetti

Afganistan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir altın madeninde göçük oluşması sonucu en az 30 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 14:38
Afganistan'da altın madeninde facia! En az 30 işçi hayatını kaybetti

Afganistan’da bir altın madeninde göçük meydana gelmesi sonucu en az 30 maden işçisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Afganistan’ın Bedehşan vilayetinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir altın madeninde göçük oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, maden faciasında en az 30 işçinin hayatını kaybettiği, 20 işçinin ise yaralandığı bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:38
  1. Afganistan
  2. altın madeni
  3. toprak kayması
  4. madende göçük
  5. maden faciası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İttifakta büyük kriz! CHP'den başvuru yapıp İP'den aday gösterildiler
    1. İttifakta büyük kriz! CHP'den başvuru..
    2. Konya'da Suriyeliler birbirine girdi!..
    3. Direğe çarpan otomobilden fırlayan..
    4. Nevrotik korkusu olanlar izlemesin!..
    5. Bakan açıkladı: 4 günde yüzde 50 azaldı
    6. Son dakika, Diriliş Ertuğrul TRT'den..
    7. Sarıkamış şehitleri anılıyor
    8. CHP-ÖDP mutabakatını o isim bozdu!
    9. Diriliş Ertuğrul'un 131. bölüm..
    10. AK Parti Çivril belediye başkan adayı..
    11. Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
    12. Hz. İsa’nın doğuş ve vaftiz ediliş günü
    13. Plastik poşet kullanımı yarıya düştü
    14. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    15. Son dakika koduyla duyuruldu! Kral..
    16. AK Parti Denizli Merkezefendi belediye..
    17. Abant Gölü kısmen buz tuttu
    18. Şişli'de ilginç kaza! Direksiyonda o..
    19. İzmir'de 'haç çıkarma' töreni
    20. AK Parti Pamukkale belediye başkan..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor