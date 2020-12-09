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Aktüel Afganistan'da 7 polis Taliban militanları tarafından öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da 7 polis Taliban militanları tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-09 14:53:12 -
Afganistan'da 7 polis Taliban militanları tarafından öldürüldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çarbulak ilçesinde 7 polisi kurşuna dizerek öldürdüğü bildirildi.

Belh Emniyet Müdürü Sayed Miracuddin Sadat, basına yaptığı açıklamada, 7 polisin sivil araçla Çarbulak'tan Belh merkezine doğru giderken Sulaiman Hil bölgesinde Taliban militanları tarafından araçtan indirildiğini söyledi.

Sadat, 7 polisin militanlar tarafından kurşuna dizildiğini ifade etti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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