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Aktüel Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü
Aktüel

Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:27:14 -
Afganistan'da 2 askeri helikopter düştü: 9 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde 2 askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan Hava Kuvvetlerine ait "Mİ-17" tipi 2 askeri helikopterin, Helmand'ın Nave ilçesinde kalkıştan hemen sonra düştüğünü bildirdi.

Helikopterlerin teknik arıza nedeniyle düştüğü ifade edilen açıklamada, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise Nave ilçesinde yaralı askerleri alan iki helikopterin kalkıştan hemen sonra çarpıştığını ve kazada 10'dan fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

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