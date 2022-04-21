Afganistan yönetimi TikTok ve PUBG'yi yasaklıyor
Afganistan'da 'İslam Emirliği' yönetimi, TikTok ve PUBG uygulamalarını yasaklamaya hazırlanıyor.
Afganistan'da 'İslam Emirliği' yönetimi, TikTok ve PUBG uygulamalarını yasaklamaya hazırlanıyor.
Hükümet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre yönetim, İletişim Bakanlığı'na TikTok isimli uygulama ve PUBG isimli oyunu yasaklamak üzere talimat gönderdi.
Karara gerekçe olarak, söz konusu uygulamaların gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkilemesi gösterildi.
Kararın kısa bir süre içerisinde uygulamaya konulması bekleniyor.
TikTok ve PUBG, daha önce de bazı ülkelerde yasaklanmıştı.
Uygulamalar "ahlaki dezenformasyona yol açmak ve gençleri internete bağımlı hale getirmek" gibi sebeplerle eleştiriliyordu.
Kaynak: Mepa News