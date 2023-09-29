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Dünya Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı
Dünya

Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-09-29 20:03:00 - 2023-09-29 20:07:18
Afganistan ve Pakistan'ın ana endişeleri: Afganistan'da çocuk felciyle mücadele olsun diye seferberlik başlatıldı

Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığından çocuk felcine karşı ülke çapında bir seferberlik başlatıldı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından çocuk felcine karşı ülke çapında bir seferberlik başlatıldı. Seferberlik kapsamında 11 milyon çocuğa aşı yapılacak ve A vitamini takviyesi verilecek. Afganistan ve Pakistan, dünyada hala çocuk felcinin görüldüğü iki ülke olarak biliniyor.

Savaşın harap ettiği Afganistan'da Halk Sağlığı Bakanlığı Pazartesi günü çocuk felcine karşı ülke çapında bir seferberlik başlattı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocuklarda felce sebep olan hastalığı ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak dört gün sürecek seferberlik boyunca beş yaşın altındaki 11 milyon çocuğa bağışıklık kazandırmak üzere aşı yapılacağı belirtildi.

Bakanlık, çocuk felci aşılarının yanı sıra seferberlik süresince çocuklara A vitamini takviyesi de verileceğini belirtti.

Aşı seferberliği, Afganistan'da bu yıl içinde beş çocuk felci vakasının bildirilmesinin ardından başlatıldı. 2022 yılında ise iki çocuk felci vakası bildirilmişti.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre Afganistan ve Pakistan dünyada hala çocuk felcinin görüldüğü iki ülke konumunda. Xinhua Haber Ajansı

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