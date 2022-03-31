Afganistan uyruklu 55 düzensiz göçmen yakalandı
Diyadin ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti sırasında bir kamyonette saklanmış vaziyette bulunan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında şüphelenilen bir kamyonet durduruldu.
Kamyonette yapılan kontrolde, aracın kasa kısmına saklanmış vaziyette 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Ağrı Göç İdaresine teslim edilirken, araç sürücüsü ise gözaltına alındı. (İLKHA)