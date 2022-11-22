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Gündem Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Gündem

Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen, Ağrı'dan ülkelerine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:28:00 -
Afganistan uyruklu 136 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Ülke genelinde farklı tarihlerde kolluk birimlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezleri'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda, Ağrı Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 136 düzensiz göçmen, jandarma ve kurum personeli eşliğinde minibüslere bindirilerek Ahmed-i Hani Havalimanı'na götürüldü.

Burada, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek bekleme salonuna alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından uçakla Afganistan'a gönderildi.

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