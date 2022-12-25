Afganistan kız öğrencilerle ilgili son kararını duyurdu!
Kız öğrencilerin üniversite eğitimini ikinci bir emre kadar yasakladığını açıklayan Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, tesettür kurallarına uymak şartıyla kız öğrencilerin İslami İlimler fakültelerinde eğitimlerine devam edebileceğini açıkladı.
Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı'ndan kız öğrencilerin üniversite eğitimine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.
Kız öğrencilerin üniversiteye girişlerinin bir süreliğini askıya alındığını duyuran Afganistan, uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmişti. Yeni bir açıklamada bulunan Afganistan Yükseköğretim Bakanlığı, kız öğrencilerin tesettüre dikkat etmeleri şartıyla İslami İlimler fakültelerinde eğitimlerine devam edebileceğini duyurdu.
Yasağa 3 sebep gösterilmişti
Uluslararası kamuoyunun tepkisine cevap veren Afganistan Yüksek Öğretim Bakanı Muhammed Nedim, yasak kararının geçici olduğunu belirtirken, kararın gerekçesine 3 sebep göstermişti.
1- Mahrem olmadan başka şehre yolculuk.
2- Tesettüre dikkat edilmemesi.
3- Karma eğitim sorununun çözülememiş olması.
"İç işlerimize karışmayın" demişti
Bakan Nedim öte yandan, dış ülkelerin Afganistan'ın iç işlerine karışmaması gerektiğini ve sorunların İslam kanunları çerçevesinde çözülüp eğitime tekrar başlanacağını sözlerine eklemişti.