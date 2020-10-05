  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son vermesini istedi
Aktüel

Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son vermesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-05 19:21:33 -
Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son vermesini istedi

KABİL (AA) - Afganistan Milli Meclisi, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ işgaline derhal son vermesini istedi.

Meclisteki milletvekillerinin kararıyla bugünkü oturumda okunan bildiride, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprakları olduğu, Ermenistan'ın işgalci güçlerinin bu topraklardan derhal ve koşulsuz geri çekilmesi istendi.

Afganistan Milli Meclisi'nin Ermenistan'ın Azerbaycan topraklardaki sivillere yönelik saldırılarını kınadığı ifade edilen bildiride, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ulusal egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarına saygı gösterilmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiride, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Dağlık Karabağ konusundaki kararının derhal uygulanması gerektiği vurgulandı.

Bildiride ayrıca Afganistan'ın, egemenliği, toprak bütünlüğünü savunması konusunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile dayanışma içerisinde olduğu bildirildi.

Öte yandan Afganistan Dışişleri Bakanlığı da geçen günlerde Azerbaycan'a destek mesajı yayınlamıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı
Spor

Kemal Ademi ve Fenerbahçe anlaştı

İsviçre'nin Basel takımında forma giyen forvet oyuncusu Kemal Ademi'nin transferi için Fenerbahçe prensipte anlaşıldığını duyurdu...
Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı
Gündem

Başbuğ Azerbaycan'a kurulan tuzağı anlattı

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay ve Psikolojik Harp Uzmanı Çoşkun Başbuğ, Ermenistan ve büyük güçlerin Azerbaycan'a kurduğu..
Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor
Dünya

Forbes dünyaya duyurdu: Türkiye'nin düşmanlarını zor günler bekliyor

ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı üretimini analiz etti.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay