Afganistan Meclis Başkanı Rahmani barış görüşmelerini ele almak için Pakistan'da

İSLAMABAD (AA) - Afganistan Millet Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve beraberindeki heyet, devam eden barış görüşmelerini ele almak için resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a geldi.

Radyo Pakistan'ın haberine göre, beraberinde 17 milletvekili bulunan Rahmani'nin ziyaretinin 6 gün sürmesi bekleniyor.

Ziyaretinin ilk gününde Rahmani, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Esad Kayser tarafından parlamentoda ağırlandı. Görüşmede Kayser, Pakistan’ın sadece İslamabad yönetiminin çıkarları için değil aynı zamanda bölgenin çıkarları için sürekli olarak barışçıl ve müreffeh bir Afganistan’ı görmek istediğini belirtti. Kayser, barış sürecindeki tarafların ülkede kalıcı bir barışın tesis edilmesi fırsatını kaçırmamaları gerektiğini vurguladı.

Rahmani de barış sürecinin başarısına dair güvenini belirtirken barışın Afganistan’da istikrar ve ilerleme çağını başlatacağını kaydetti.

Öte yandan Rahmani, parlamentoda Başbakan İmran Han ile de bir araya geldi. Görüşmenin içeriğine dair bir detay paylaşılmadı.

Ziyareti süresince Rahmani'nin üst düzey yetkililerle görüşmesi bekleniyor.

- Afganistan'dan Pakistan'a 4 haftada 3 üst düzey ziyaret

Rahmani’nin Pakistan’a gelmesiyle son 4 haftada Afganistan’dan Pakistan’a 3’üncü üst düzey ziyaret gerçekleşti. Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah da 28 Eylül’de Pakistan’ı ziyaret etmişti. Hizb-i İslami Partisi lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar da devam eden Afganistan barış görüşmelerini ele almak 19-21 Ekim'de resmi ziyaret kapsamında Pakistan'a gelmişti.

Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri, görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.