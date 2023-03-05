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Dünya Afganistan, kamikaze İHA’sını tanıtamadı!
Dünya

Afganistan, kamikaze İHA’sını tanıtamadı!

Afganistan İslam Emirliği, savunma sanayii konusunda çalışmalarını sürdürüyor...

Yeniakit Publisher
2023-03-05 17:26:00 -
Afganistan, kamikaze İHA’sını tanıtamadı!

Amerikan işgali döneminde her türlü silahı batıdan alan Afganistan, şimdi kendi kamikaze İHA’sını geliştirmeye çalışıyor. Savaşlarda İHA’ların oynadığı etkin rolü gören Taliban yönetimi, teknoloji yetkililerine verdiği direktifle İHA üretilmesini istedi. Taliban savunma yetkililerinin de kamikaze insansız hava aracını geliştirdikleri bildirildi.

Rus sitesi avia.pro’ya göre tanıtımı yapılan İHA’nın görüntüsü modern İHA’lara çok benziyor. Ancak son derece etkili olduğu söylenen kamikaze İHA’sının basına açık ilk testinde başarısız olduğu iddia edildi. Rus sitesine göre İHA kalkış için hızlanırken, üzerine takılan mermi patladı ve test başarısız oldu. Bu başarısız teste rağmen Taliban yönetiminin teknolojik silah geliştirmeye girişmesi bile takdir topladı.

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