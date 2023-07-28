Afganistan İslam Emirliği Katar'da ABD'li yetkililerle görüşecek!
Afganistan İslam Emirliği, Katar'da ABD'li yetkililerle yaptırımların kaldırılmasını yönelik bir görüşme gerçekleştirecek.
Afganistan İslam Emirliği, Katar'da ABD'li yetkililerle yaptırımların kaldırılmasını yönelik bir görüşme gerçekleştirecek.
Afganistan İslam Emirliği, Katar'da ABD'li yetkililerle yaptırımların kaldırılmasını yönelik bir görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede öncelikli olarak, yaptırımların kaldırılması, dondurulan rezervlerin kullanıma açılması, Afganistan İslam Emirliği mensuplarının Birleşmiş Milletlerin (BM) kara listesinden çıkarılması ve Afganistan hava sahası ihlallerinin sonlandırılması konularının gündeme getirileceği belirtildi.
Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Abdulkahhar Belhi, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.
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