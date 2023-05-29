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Dünya Afganistan-İran sınırında çatışma! Tahran'dan yeni açıklama geldi!
Dünya

Afganistan-İran sınırında çatışma! Tahran'dan yeni açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:52:00 -
Afganistan-İran sınırında çatışma! Tahran'dan yeni açıklama geldi!

İran sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında sınır bölgesinde çıkan çatışmalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bölgedeki son duruma ilişkin Tahran’dan yeni bir açıklama geldi.

İran sınır muhafızları ile Afganistan'da yönetimi elinde bulunduran Taliban arasında sınır bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından Tahran’dan yeni bir açıklama geldi.

İran, cumartesi günü sınır muhafızları ile Taliban güçleri arasında yaşanan çatışmalarda 2 İran sınır muhafızının hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Taliban ise çatışmalar esnasında bir üyesinin öldüğünü duyurmuştu.

İran devlet televizyonuna konuşan İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’den bölgedeki son gelişmelere ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Kısa süreli bir çatışma yaşandığını söyleyen Vahidi, “Taliban tarafıyla da görüşmeler yapıldı, sorun çözüldü. Şu anda bir sorun yok, sınır sakin ve açık." dedi.

İranlı bakan ayrıca çatışmada Taliban güçlerine "gereken karşılığın verildiğini" belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takor ise "Durum şu anda kontrol altında. [Afganistan] komşularıyla savaşmak istemiyor” demişti.

Sınır hattında çıkan çatışmalara ilişkin her iki taraf da birbirini suçlamıştı.

SU PAYLAŞIMI KRİZİ

İran ile Taliban arasında Hilmend Nehri'ndeki su paylaşımı konusunda gerginlik yaşanıyor. İki ülke arasındaki Hilmend Su Yolu üzerindeki su sorunu 1973'te varılan anlaşmayla çözüme kavuşmuştu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Taliban’ı, Helmand Nehri’ndeki su kullanım haklarını ihlal etmemeleri yönünde uyarmıştı.  1973'te imzalanan anlaşmadan kaynaklanan taahhütlerini yerine getirmesi talep edilmişti. 

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