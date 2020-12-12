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Aktüel Afganistan hükümeti, Taliban ile Katar'da süren müzakerelerin ülkede yapılmasını istiyor
Aktüel

Afganistan hükümeti, Taliban ile Katar'da süren müzakerelerin ülkede yapılmasını istiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:19:16 -
Afganistan hükümeti, Taliban ile Katar'da süren müzakerelerin ülkede yapılmasını istiyor

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Katar'da devam eden Afganlar arası müzakerelerin ülkede yapılmasını istedi.

Muhib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti ile Taliban heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da süren müzakerelerin geri kalan aşamalarının ülkede gerçekleştirilmesini istediklerini belirtti.

Afganistan hükümetinin, ülke içinde Taliban tarafından önerilecek herhangi bir yer için olumsuz fikrinin olmadığını ifade eden Muhib, yurt içindeki her yerde müzakereleri sürdürebileceklerini söyledi.

Muhib, yurt dışında yapılan müzakerelerin yabancı ülkelerin etkisi altında gerçekleştirildiğini ve bunun, Afganistan'ın yararına olmayacağını kaydetti.

Müzakerelerin yurt içinde sürdürülmesiyle halkın güveninin artacağını dile getiren Muhib, halkın müzakereleri sahiplenerek gözlemleyebileceğini ifade etti.

Muhib, müzakerelerin Afganistan'da devam ettirilmesiyle heyetlerin, halkın talepleri konusunda daha iyi bilgi sahibi olacaklarını ve fazla masraftan da kaçınılmış olunacağını vurguladı.

Doha'da yaklaşık 3 ay önce başlayan müzakerelerin birinci aşamasının tamamlanmasının ardından ikinci aşamasına geçilmişti.


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