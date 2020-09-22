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Aktüel Afgan hükümlü hapiste hafız oldu
Aktüel

Afgan hükümlü hapiste hafız oldu

Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Afganistan uyruklu Tarig Hakimi, Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığınca geçen yıl imzalanan protokol kapsamında kurulan Manevi Rehberlik Birimi’nin ilk hafızı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:34:00 -
Afgan hükümlü hapiste hafız oldu

Kentteki cezaevinde hükümlü bulunan 33 yaşındaki Hakimi, imzalanan protokol kapsamında başlatılan hafızlık eğitimlerine katılmak istediğini cezaevine yönetimine iletti. Talebinin olumlu sonuçlanmasıyla geçen yıl haziran ayında başladığı hafızlık eğitimini 14 ayda tamamlayan Hakimi, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı’nı da başarıyla geçtti. Elde ettiği başarıyla Manevi Rehberlik Birimi’nin ilk hafızı olan Hakimi’ye, Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda düzenlenen törenle Hafızlık Sertifikası verildi.

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