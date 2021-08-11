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Dünya Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti
Dünya

Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 09:09:00 -
Afgan hükümet güçleri Taliban'a karşı 9 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Afgan hükümet güçlerinin son 6 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı batıdaki Feyzabad kentiyle 9'a yükseldi.

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