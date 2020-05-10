Afgan eski emniyet müdürü Taliban'a katıldı

Afganistan'ın güneyindeki Ferah vilayetinde Kabil hükümetine bağlı eski emniyet müdürünün Taliban'a katıldığı bildirildi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ferah vilayeti eski emniyet müdürü ve Kabil yönetimi tarafından atanmış Ferah vali yardımcısının babası olan Abdulcelil Bahtavar Taliban'a katıldığını açıkladı.

Bahtavar, Taliban'a katılımı sonrası yaptığı açıklamada, ülkede "İslami bir yönetim şekli kurabilmek için" herkesi Taliban'a katılmaya davet etti.

Oğlu Taliban'ın düşürdüğü helikopterde öldü

Tacik asıllı Abdulcelil Bahtavar'ın diğer oğlu olan eski Ferah İl Meclis Başkanı Ferid Bahtavar 2018 yılı Ekim ayında Ferah'ta Taliban tarafından düşürüldüğü açıklanan helikopterde hayatını kaybetmişti.

Bahtavar'ın kendisi de daha önce Taliban tarafından saldırıya uğramış ancak sağ olarak kurtulmuştu.

ABD ile imzalanan anlaşma sonrası Afganistan'da Taliban'a katılım eski seyrine göre daha da yoğunlaşırken, Bahtavar'ın harekete katılımı şu ana dek en üst düzey katılım olarak gösteriliyor.

Kaynak: Mepa News