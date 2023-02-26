Afferin sana Dücane! Binlerce kişiyi işinden eden Mansur’u överek kendini hatırlattın

Felsefeci olarak tanınan Dücane Cündioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yere göğe sığdıramadı.

Cündioğlu, "Devletin namusunu kurtarmaya çalışmak için, merkezi hükümetin belediyeleri çiğ üstünde tepiniyorlar. Ben olsam Mansur Yavaş'a plaket vererim. Cumhurbaşkanı partili partisiz hiç fark etmez. Ne olur karşı taraf da olsa bir tane iyilik göremeyecek misiniz? Kendinizde olan hiç bir kötülüğü görmüyorsunuz. Karşı taraftaki iyilik iyi ama..." ifadelerini kullandı.