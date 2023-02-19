Afetlerde olmazsa olmaz telsizler büyük önem taşıyor

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) Başkanı Yavuz Altıntop, afet ve acil durumlarda telsiz kullanımının önemine değinerek, "Yoğunluktan veya depremin şiddetiyle telefon sistemleri kapandığından dolayı mobil baz istasyonları kurulana kadar bu sistemlerin kullanılması imkansız hale gelmektedir. Afette çalışan arama kurtarma ekiplerinin kendi aralarında görüşmeler yapması, diğer ekiplerle görüşmeler yapması, kriz merkezindeki haberleşme sistemlerine erişebilmek için telsiz sistemlerine ihtiyaç olmaktadır" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerde iletişim sorunu yaşanmıştı. KATED Başkanı Yavuz Altıntop, afet bölgelerinde seyyar baz istasyonları kurulana dek haberleşmede telsiz kullanımının önemine değinerek, "Afet ve acil durumlarda olmazsa olmaz telsizdir. İnsanlar birbirleriyle haberleşemedikleri zaman karışıklık meydana gelmektedir. Afet ve acil durumlarda bütün haberleşme sistemleri çökmekte. İnternet yok. İnsanların en büyük yaptığı yanlışlardan biri de telefon. Yoğunluktan dolayı veya depremin şiddetiyle telefon sistemleri kapandığından dolayı mobil baz istasyonları kurulana kadar bu sistemlerin kullanılması imkansız hale gelmektedir. Bununla ilgili de afette çalışan arama kurtarma ekiplerinin kendi aralarında görüşmeler yapması, diğer ekiplerle görüşmeler yapması, bir de kriz merkezindeki haberleşme sistemlerine erişebilmek için telsiz sistemlerine ihtiyaç olmaktadır. Canlı sayısı, kurtarma çalışmaları veya ihtiyaçların bildirilmesi için telsizin alternatifi yoktur. Çünkü telsizlerde röle dahi olmasa kendi içerisinde 20 kilometre, açık arazide 100 kilometreye kadar görüşme yapılabilmektedir. Koordinasyonun sağlanmasında telsiz çok önemlidir. Koordinasyon sağlandığında, koordinasyon merkezindeki yetkililere gerekli bilgiler aktarılacağı için daha net bir şekilde yapılması sağlanacaktır" dedi.

Altıntop ayrıca, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.