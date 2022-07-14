  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Afet mağdurlarının hesaplarına 5 milyon TL geçti
Gündem

Afet mağdurlarının hesaplarına 5 milyon TL geçti

Kırşehir’de geçtiğimiz ocak ve şubat aylarında meydana gelen kar yağışı ve şiddetli fırtına sonrası zarar gören hayvancılık işletmelerinin hesaplarına 5 milyon lira geçti.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 16:43:00 -
Afet mağdurlarının hesaplarına 5 milyon TL geçti

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, hasar alan işletmeleri ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek Kırşehirli çiftçi için 5 milyon lira destek sözü aldığını duyurmuştu. Zarar tespitleri sonrasında işletmelerin hesabına destek ücretleri aktarıldığını söyleyen il başkanı Ünsal, “Devletimiz ve hükümetimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Kırşehir’de, kış mevsiminde meydana gelen yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle çiftçilere ait hayvancılık işletmeleri hasar görmesiyle ilgili kurumlar zarar tespit çalışmaları yaptılar. Amacımız çiftçilerimizin, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin, yetiştiricilerimizin sıkıntılarını gidermek ve onlara bir can suyu olmaktır. 5 milyon TL destek afet mağduru olan çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23