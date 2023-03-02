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Yaşam Afet bölgesine gitmişlerdi! İki gençten haber alınamıyor
Yaşam

Afet bölgesine gitmişlerdi! İki gençten haber alınamıyor

Sokak hayvanlarını kurtarmak için deprem bölgesine giden iki gençten günlerdir haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 17:39:00 -
Afet bölgesine gitmişlerdi! İki gençten haber alınamıyor

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası, enkaz altında kalan canları kurtarmak için dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından seferberlik yaşandı. Deprem bölgesinde enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için afet bölgesine giden ekipler arasında Teşvikiye Deprem Koordinasyonu gönüllüleri de yer aldı. İstanbul'dan Hatay'daki enkaz bölgesine hayvanlara yardım etmek için giden ekipte yer alan Zeynep Karakütük ve Denizlili Buğra Güzelel'in 20 Şubat'ta Hatay'da meydana gelen ikinci deprem sonra bir daha haber alınamadı.

 

Kayıp ihbarının ardından gönüllü gençlerin enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiklerine dair haber ve sosyal medya paylaşımları yapıldı. Cansız bedenleri bulunduğu iddia edilen Zeynep Karakütük’ün Aksaray'da, Buğra Güzelel'in ise Denizli'de toprağa verileceğine dair paylaşımlar yapılmış olsa da gençlerin öldüğüne dair henüz kesin bir bilginin olmadığı bildirildi.

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