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Gündem AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı
Gündem

AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritasını yayınladı. Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 08:47:00 -
AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD da sosyal medyada trend haline gelen, "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" akımına katıldı. AFAD, paylaşımıyla Türkiye'nin deprem gerçeğini hepimizin gözlerinin içine bir kez daha soktu. 10 ayda Türkiye'de meydana gelen deprem sayısı ürpertici.

Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğunu ve her an büyük depremler olabileceğini hepimiz biliyoruz, En çok da yöneticilerimiz biliyor. Ancak buna rağmen beklenen büyük depremlere karşı hazırlık yapmayı unutuyoruz ya da ihmal ediyoruz. Sosyal medyadaki "Nasıl başladı? Nasıl gidiyor?" akımına katılan AFAD'ın paylaşımı alarm niteliğinde oldu.

‘Hazır ol’

31 Ocak 2020 ve 21 Ekim 2020 arasındaki Türkiye'de meydana gelen depremlerin sayılarının gösterildiği iki harita paylaşan AFAD "Afetlere Hazır Ol" uyarısı yaptı. 31 Ocak 2020 ile 21 Ekim 2020 tarihleri arasında meydana gelen depremlerin sayısı tüyler ürpertici.

Türkiye bazılarını duydu bazılarını duymadı ama san 10 alda 20 bine yakın deprem meydana geldiğini AFAD'ın paylaşımı ortaya koydu. 31 Ocak 2020'de deprem sayısı 4 bin 984 iken, 21 Ekim 2020 itibariyle bu sayı 23 bin 884'e çıktı. Yani 10 ayda Türkiye'de 20 bine yakın deprem oldu.

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