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Yerel AFAD'dan kar yağışı uyarısı
Yerel

AFAD'dan kar yağışı uyarısı

AFAD, geçtiğimiz aylarda son 10 yılın en şiddetli kar yağışını yaşayan Denizli’de, yarın sabah saatlerinden itibaren yeni bir yoğun kar yağışının beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 16:09:00 -
AFAD'dan kar yağışı uyarısı

AFAD Denizli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2 Mart saat 08.00’den 3 Mart gece saat 03.00’e kadar ilimizde beklenen kar yağışının metrekareye 21-50 kilogram, 300 metre üzeri rakımlarda kuvvetli 10-20 santimetre ve yoğun kar yağışı olarak 21 santimetre şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yükseklerde tipi, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır” denildi.

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